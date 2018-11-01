поиск по сайту
 

    В Курскэнерго прошел День открытых дверей для студентов профильных учебных заведений

    Сегодня, 17:12
    В Курскэнерго прошел День открытых дверей для студентов профильных учебных заведений
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел очередной День открытых дверей. В мероприятии приняли участие порядка 200 студентов из 10 профильных высших и средних учебных заведений региона, руководители предприятия и представители администрации Курской области.
    Знакомство ребят с филиалом «Курскэнерго», который в  декабре отметит 60-летний юбилей, началось в Музее истории энергетики Курской области, где  специалисты отдела по связям с общественностью Курскэнерго рассказали им о людях, стоявших у истоков создания энергосистемы региона, ее становления и развития.
    Затем студентам продемонстрировали фильм о Курскэнерго, из которого они узнали о том, какую роль играет коллектив предприятия в  социально-экономическом развитии региона, о проводимой модернизации электрооборудования, о реализации передовых практик в сфере энергобезопасности и энергосбережения.
    Официальная часть мероприятия прошла в актовом зале филиала. К собравшимся обратился директор Курскэнерго Александр Рудневский: «У Курскэнерго  богатая история и трудовые традиции. Сегодня у вас есть возможность познакомиться с  работой предприятия изнутри, задать интересующие вопросы специалистам, увидеть, чем живет наш коллектив. Честным и добросовестным трудом здесь можно  многого добиться», - подчеркнул он.
    Первый заместитель директора – главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин, начальник управления по работе с персоналом Людмила Мокроусова, начальник управления взаимодействия с клиентами Наталья Бочарова, председатель Совета молодежи предприятия Олег Павлов   рассказали студентам о специфике работы в энергетической отрасли, о перспективах развития распределительного электросетевого комплекса Курскэнерго, социальных гарантиях, предоставляемых предприятием молодым специалистам, возможностях реализации творческих способностей, а также об услугах, оказываемых энергетиками потребителям. 
    Помимо этого сотрудники филиала продемонстрировали присутствующим свои творческие таланты: они показали будущим энергетикам  авторский спектакль «Снегопад», посвященный непредсказуемости профессии, взаимопомощи и взаимовыручки энергетиков.
    По завершении мероприятия, своим мнением об увиденном поделился заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Николай Третьяков: «Курскэнерго обеспечивает бесперебойное электроснабжение сотен предприятий,  организаций  области и почти всего населения региона. Организация нуждается в приток  молодых специалистов, и профориентационная работа, которая в филиале всегда проводится на высоком уровне, дает хороший результат:  80% персонала Курскэнерго -это  выпускники присутствующих здесь вузов и спузов».
    Благодарность руководству Курскэнерго за интересную и плодотворную встречу выразили все представители  учебных заведений. В частности, заведующий отделением "Электроснабжение" Юго-Западного государственного университета Алексей  Горлов отметил: «Для многих студентов сегодняшняя встреча не только знакомство с историей филиала, но и  своеобразное погружение в будущую профессию. Нам показали разные   ее стороны, и  увиденное будущим энергетикам  понравилось».
    Дни открытых дверей проходят в Курскэнерго ежегодно, с целью привлечения на предприятие молодых перспективных специалистов и популяризации профессии энергетик среди студентов и школьников.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама