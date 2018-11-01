В Курскэнерго прошел День открытых дверей для студентов профильных учебных заведений

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел очередной День открытых дверей. В мероприятии приняли участие порядка 200 студентов из 10 профильных высших и средних учебных заведений региона, руководители предприятия и представители администрации Курской области.

Знакомство ребят с филиалом «Курскэнерго», который в декабре отметит 60-летний юбилей, началось в Музее истории энергетики Курской области, где специалисты отдела по связям с общественностью Курскэнерго рассказали им о людях, стоявших у истоков создания энергосистемы региона, ее становления и развития.

Затем студентам продемонстрировали фильм о Курскэнерго, из которого они узнали о том, какую роль играет коллектив предприятия в социально-экономическом развитии региона, о проводимой модернизации электрооборудования, о реализации передовых практик в сфере энергобезопасности и энергосбережения.

Официальная часть мероприятия прошла в актовом зале филиала. К собравшимся обратился директор Курскэнерго Александр Рудневский: «У Курскэнерго богатая история и трудовые традиции. Сегодня у вас есть возможность познакомиться с работой предприятия изнутри, задать интересующие вопросы специалистам, увидеть, чем живет наш коллектив. Честным и добросовестным трудом здесь можно многого добиться», - подчеркнул он.

Первый заместитель директора – главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин, начальник управления по работе с персоналом Людмила Мокроусова, начальник управления взаимодействия с клиентами Наталья Бочарова, председатель Совета молодежи предприятия Олег Павлов рассказали студентам о специфике работы в энергетической отрасли, о перспективах развития распределительного электросетевого комплекса Курскэнерго, социальных гарантиях, предоставляемых предприятием молодым специалистам, возможностях реализации творческих способностей, а также об услугах, оказываемых энергетиками потребителям.

Помимо этого сотрудники филиала продемонстрировали присутствующим свои творческие таланты: они показали будущим энергетикам авторский спектакль «Снегопад», посвященный непредсказуемости профессии, взаимопомощи и взаимовыручки энергетиков.

По завершении мероприятия, своим мнением об увиденном поделился заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Николай Третьяков: «Курскэнерго обеспечивает бесперебойное электроснабжение сотен предприятий, организаций области и почти всего населения региона. Организация нуждается в приток молодых специалистов, и профориентационная работа, которая в филиале всегда проводится на высоком уровне, дает хороший результат: 80% персонала Курскэнерго -это выпускники присутствующих здесь вузов и спузов».

Благодарность руководству Курскэнерго за интересную и плодотворную встречу выразили все представители учебных заведений. В частности, заведующий отделением "Электроснабжение" Юго-Западного государственного университета Алексей Горлов отметил: «Для многих студентов сегодняшняя встреча не только знакомство с историей филиала, но и своеобразное погружение в будущую профессию. Нам показали разные ее стороны, и увиденное будущим энергетикам понравилось».

Дни открытых дверей проходят в Курскэнерго ежегодно, с целью привлечения на предприятие молодых перспективных специалистов и популяризации профессии энергетик среди студентов и школьников.



