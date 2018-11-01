На встрече «Авангарда» с «Химками» болельщиков накормят кашей

Завтра «Авангард» проведет предпоследний домашний матч года. В 22-м туре Футбольной национальной лиги подопечные Игоря Беляева примут подмосковный клуб «Химки». Руководство «Авангарда» решило устроить для болельщиков акции: на завтрашней встрече, а также на матче с дублем «Зенита» поклонников курского футбола будут бесплатно кормить солдатской кашей и поить горячим чаем. Кроме того, «Авангард» устраивает акцию «1+1». При покупке билета на матч с «Химками» болельщик получит в подарок билет на игру с «Зенитом-2».



