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    На встрече «Авангарда» с «Химками» болельщиков накормят кашей

    Сегодня, 08:03
    На встрече «Авангарда» с «Химками» болельщиков накормят кашей
    Завтра «Авангард» проведет предпоследний домашний матч года. В 22-м туре Футбольной национальной лиги подопечные Игоря Беляева примут подмосковный клуб «Химки».  Руководство «Авангарда» решило устроить для болельщиков акции: на завтрашней встрече, а также на матче с дублем «Зенита» поклонников курского футбола будут бесплатно кормить солдатской кашей и поить горячим чаем. Кроме того, «Авангард» устраивает акцию «1+1». При покупке билета на матч с «Химками» болельщик получит в подарок билет на игру с «Зенитом-2».

     

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