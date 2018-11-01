Курские студенты станут донорами

15 ноября в главном корпусе Юго-Западного госуниверситета состоится День донора. В акции примут участие порядка 150 молодых людей. Каждый донор получит памятный значок с символикой проекта, а также сувениры от станции переливания крови. Если по какой-то причине донор не может посетить акцию в день проведения, то он попадет в список для централизованного выезда на станцию переливания крови в декабре. День донора реализуется в рамках проекта «Университетский клуб доноров «Алая линия», ставшего победителем конкурса Фонда Президентских грантов.



