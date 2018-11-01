В Железногорске реконструировали площадку ПДД

В 7-й школе Железногорска после реконструкции открылась площадка для обучения ПДД. На ее обустройство и переоснащение инвестор направил 2 миллиона рублей. В ходе реконструкции восстановили асфальтобетонное покрытие площадки, нанесли разметку и приобрели специальное оборудование комплекса «Зарница»: это светофоры, веломобили, гироскутеры, велосипеды. В кабинет ПДД купили 10 ноутбуков и специальное лицензионное ПО. В рамках обучающей игры школьники учатся безопасно преодолевать дорогу от школы до дома. Обновленная площадка является межшкольным учебно-методическим центром по профилактике детского дорожного травматизма. Здесь проходят теоретическое и практическое обучение ученики младших классов всех школ Железногорска.