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    В Железногорске реконструировали площадку ПДД

    Сегодня, 08:04
    В Железногорске реконструировали площадку ПДД
    В 7-й школе Железногорска после реконструкции открылась площадка для обучения ПДД. На ее обустройство и переоснащение инвестор направил 2 миллиона рублей. В ходе реконструкции восстановили асфальтобетонное покрытие площадки, нанесли разметку и приобрели специальное оборудование комплекса «Зарница»: это светофоры, веломобили, гироскутеры, велосипеды. В кабинет ПДД купили 10 ноутбуков и специальное лицензионное ПО. В рамках обучающей игры школьники учатся безопасно преодолевать дорогу от школы до дома. Обновленная площадка является межшкольным учебно-методическим центром по профилактике детского дорожного травматизма. Здесь проходят теоретическое и практическое обучение ученики младших классов всех школ Железногорска.

     

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