В Курске по горячим следам раскрыли два грабежа

В Курске в течение нескольких часов задержаны подозреваемые в нескольких грабежах. Ночью возле одного из развлекательных заведений во время конфликта двое неизвестных похитили у 42-летнего потерпевшего деньги и мобильный телефон. Сотрудники уголовного розыска установили, что нападавшими оказались 21-летний и 18-летний куряне. Их нашли, похищенное изъяли и вернули владельцу. Еще один грабеж произошел вечером возле дома по улице Чехова. Налётчики похитили дорогой телефон у 16-летнего подростка. Он сразу обратился в полицию и описал налетчиков. Вскоре их задержал патруль. Подозреваемым по 21 году, у одного из них судимость за хранение наркотиков. Украденный телефон уже отдали хозяину. По обоим фактам грабежей проводятся проверки, после них решится вопрос о возбуждении уголовных дел.