Под Курском автомобилистка насмерть сбила 34-летнего мужчину

Накануне вечером в Курском районе в ДТП погиб пешеход. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла около 18 часов в селе Букреевка. Женщина за рулем «Мицубиси Динго» двигалась от Золотухино в сторону Курска. В пути она допустила наезд на 34-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пешеход скончался при транспортировке в лечебное учреждение. Добавим, 12 ноября на дорогах области зафиксировали еще три ДТП с участием пешеходов, два из них произошли в Курске, одно - в Фатеже.