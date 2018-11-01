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    Под Курском автомобилистка насмерть сбила 34-летнего мужчину

    Вчера, 11:53
    Под Курском автомобилистка насмерть сбила 34-летнего мужчину
    Накануне вечером в Курском районе в ДТП погиб пешеход. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла около 18 часов в селе Букреевка. Женщина за рулем «Мицубиси Динго» двигалась от Золотухино в сторону Курска. В пути она допустила наезд на 34-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пешеход скончался при транспортировке в лечебное учреждение. Добавим, 12 ноября на дорогах области зафиксировали еще три ДТП с участием пешеходов, два из них произошли в Курске, одно - в Фатеже.

     

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