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    На железногорских полицейских, занимавшихся поиском мальчика, завели уголовное дело

    Вчера, 12:01
    На железногорских полицейских, занимавшихся поиском мальчика, завели уголовное дело
    На железногорских полицейских, занимавшихся поиском 7-летнего мальчика, завели уголовное дело. Об этом сообщает "Эхо недели" со ссылкой на СК. Уголовное дело заведено по статье "Халатность". Напомним, первоклассника из Железногорска в конце октября искали сотни людей, оказалось, что его заманил к себе в квартиру сосед, затем убил и вывез тело за город. За халатность, повлёкшую по неосторожности смерть человека, могут осудить на 5 лет лишения свободы. Оценку действиям сотрудников ОВД, осуществлявших розыск, дадут в рамках расследования уголовного дела.

     

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