Специалисты Курскэнерго проводят уроки энергосбережения

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» проводится системная работа по обучению школьников основам рационального и безопасного использования энергоресурсов. Одним из ее ключевых направлений являются уроки по энергосбережению. В начале ноября такие занятия прошли в школах Курчатовского и Тимского районов Курской области, в которых участвовали более 200 школьников.

Сотрудники Курскэнерго на наглядных бытовых примерах показали учащимся 5-11 классов, почему так важно и необходимо беречь энергоресурсы, как правильно и максимально эффективно это делать. Так, например, ребята узнали, что использование энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания, заклеивание окон или удаление накипи из чайника помогает существенно сэкономить электрическую и тепловую энергию, а также почему нельзя оставлять открытой дверцу холодильника и зачем подбирать диаметр кастрюли под окружность конфорки. Свой рассказ энергетики проиллюстрировали красочной презентацией. Школьники охотно участвовали в беседе, делясь с энергетиками своими знаниями.

Всего с начала 2018 года специалисты филиала провели в учебных заведениях Курской области 65 занятий по энергосбережению, их участниками стали более 1500 школьников.



