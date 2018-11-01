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    Специалисты Курскэнерго проводят уроки энергосбережения

    Вчера, 12:03
    Специалисты Курскэнерго проводят уроки энергосбережения
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  проводится системная работа по обучению школьников основам рационального и безопасного использования энергоресурсов. Одним из ее ключевых направлений являются уроки по энергосбережению. В начале ноября такие занятия прошли в школах Курчатовского и Тимского районов Курской области, в которых участвовали более 200 школьников. 
    Сотрудники Курскэнерго на наглядных бытовых примерах показали учащимся 5-11 классов, почему так важно и необходимо беречь энергоресурсы, как правильно и максимально эффективно это делать. Так, например, ребята узнали, что использование энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания, заклеивание окон или удаление накипи из чайника помогает существенно сэкономить электрическую и тепловую энергию, а также почему нельзя оставлять открытой дверцу холодильника и зачем подбирать диаметр кастрюли под окружность конфорки.  Свой рассказ энергетики проиллюстрировали красочной презентацией. Школьники охотно участвовали в беседе, делясь с энергетиками своими знаниями.
    Всего с начала 2018 года специалисты филиала провели в учебных заведениях Курской области 65 занятий по энергосбережению, их участниками стали более 1500 школьников. 

     

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