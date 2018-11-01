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    Началось реформирование структуры администрации Курской области

    Вчера, 12:25
    Началось реформирование структуры администрации Курской области
    Началось реформирование структуры администрации Курской области. Как пояснил врио председателя комитета государственной, муниципальной службы и кадров администрации Курской области Сергей Мальцев, сейчас происходит укрупнение блоков заместителей губернатора Курской области, сокращается общее количество заместителей и назначаются новые. Соответственно перераспределяются их функциональные обязанности, касающиеся кураторства над органами исполнительной государственной власти. Следующим этапом будет разработка и утверждение новой структуры. Для этого изучается опыт федеральных органов власти, опыт других регионов. Эта работа займет несколько месяцев, потому что органы государственной исполнительной власти имеют статус юридических лиц. Подчеркивается, что при разработке новой структуры будут соблюдены права всех работников.

     

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