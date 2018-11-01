В Суджанском районе задержан криминальный авторитет с наркотиками

В Суджанском районе полицейские при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали 39-летнего мужчину, причисляющего себя к лидерам уголовно-преступной среды. У "авторитета" обнаружили синтетические и растительные наркотики. По его словам, хранил их для собственного употребления. По внешним признакам подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования отказался. Как рассказали в УМВД, ранее курянин был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Освободился из мест лишения свободы менее полутора лет назад. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Полицейские проверяют информацию о причастности задержанного к другим преступлениям.



