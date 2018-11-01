Приставы взыскали с курянина 300 тысяч рублей компенсации морального вреда

В Курске судебный пристав взыскал в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. Чтобы добиться выплат, сотрудники применили целый комплекс принудительных мер. Должнику запретили выезжать из страны, контролировали его счета. Наложили запрет регистрационных действий в отношении двух автомобилей курянина - ВАЗовской «семёрки» и «Рено Лагуна». Кроме того, запретили садиться ему за руль. Всё это возымело эффект. Курянин перечислил взыскателю 300 тысяч рублей.



