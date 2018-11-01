поиск по сайту
 

    Приставы взыскали с курянина 300 тысяч рублей компенсации морального вреда

    Вчера, 12:54
    Приставы взыскали с курянина 300 тысяч рублей компенсации морального вреда
    В Курске судебный пристав взыскал в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. Чтобы добиться выплат, сотрудники применили целый комплекс принудительных мер. Должнику запретили выезжать из страны, контролировали его счета. Наложили запрет регистрационных действий в отношении двух автомобилей курянина - ВАЗовской «семёрки» и «Рено Лагуна». Кроме того, запретили садиться ему за руль. Всё это возымело эффект. Курянин перечислил взыскателю 300 тысяч рублей. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама