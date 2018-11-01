В 2019 году доплату будут получать 35 тысяч курских пенсионеров

На 2019 год Курской областной Думой установлен прожиточный минимум пенсионера на территории нашего региона в целях установления федеральной социальной доплаты к пенсии – 8600 рублей в месяц. Он остался на том же уровне, что и в 2018-м.

Право на социальную доплату имеют неработающие пенсионеры, проживающие на территории Российской Федерации, если общая сумма их материального обеспечения не превышает установленный в регионе прожиточный минимум пенсионера. Напоминаем, процедура установления доплаты носит заявительный характер (единоразовый). Для установления социальной доплаты необходимо обратиться в учреждение Пенсионного фонда по месту получения пенсии с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми документами. Доплата устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.

Внимание! Гражданам, которые ранее обращались с таким заявлением либо с заявлением об установлении пенсии с отметкой о назначении федеральной социальной доплаты в случае, если общая сумма материального обеспечения не достигнет величины прожиточного минимума в субъекте РФ, а также неработающим пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату в текущем году, переоформлять заявление не требуется.

По состоянию на 1 ноября 2018 года федеральную социальную доплату получают более 42 тысяч жителей Курской области. По предварительным данным, в январе 2019 года количество получателей уменьшится до 35 тысяч человек в связи с проведением индексации страховых пенсий.





По информации отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области



