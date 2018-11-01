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    В Курской области «Газель» попала под локомотив

    Вчера, 13:52
    В Курской области «Газель» попала под локомотив
    Сегодня утром произошло ДТП в Курчатовском районе на железнодорожном переезде, оборудованном светозвуковой сигнализацией. Как пояснили в пресс-службе МЖД, водитель «Газели», нарушив ПДД, выехал на пути и попал под маневровый локомотив с вагоном-лабораторией. Машинист, заметив машину, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки состава. Травмы получили водитель и пассажир «Газели». Уточняется, что ситуация не повлияла на график движения поездов. Обстоятельства аварии выясняются. 

     

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