В Курской области «Газель» попала под локомотив

Сегодня утром произошло ДТП в Курчатовском районе на железнодорожном переезде, оборудованном светозвуковой сигнализацией. Как пояснили в пресс-службе МЖД, водитель «Газели», нарушив ПДД, выехал на пути и попал под маневровый локомотив с вагоном-лабораторией. Машинист, заметив машину, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки состава. Травмы получили водитель и пассажир «Газели». Уточняется, что ситуация не повлияла на график движения поездов. Обстоятельства аварии выясняются.