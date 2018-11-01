поиск по сайту
 

    Прокуратура потребовала у курского "Водоканала" прекратить перебои с водой

    Вчера, 14:05
    Прокуратура потребовала у курского
    В прокуратуру обратился житель Курска с жалобой на систематическое отключение холодной воды в домах на проспекте Клыкова. Как установило надзорное ведомство, «Водоканал» в нарушение Правил предоставления коммунальных услуг отключал воду в многоквартирных жилых домах с превышением нормативной продолжительности. Прокуратура потребовала у руководства предприятия обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение потребителей. Сейчас холодная вода есть круглосуточно и без перебоев - отметили в ведомстве. Должностное лицо «Водоканала» привлечено к административной ответственности в  виде штрафа. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама