Прокуратура потребовала у курского "Водоканала" прекратить перебои с водой

В прокуратуру обратился житель Курска с жалобой на систематическое отключение холодной воды в домах на проспекте Клыкова. Как установило надзорное ведомство, «Водоканал» в нарушение Правил предоставления коммунальных услуг отключал воду в многоквартирных жилых домах с превышением нормативной продолжительности. Прокуратура потребовала у руководства предприятия обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение потребителей. Сейчас холодная вода есть круглосуточно и без перебоев - отметили в ведомстве. Должностное лицо «Водоканала» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.



