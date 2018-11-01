В Курске подростка задержали за многочисленные кражи

По подозрению в совершении нескольких преступлений задержан несовершеннолетний курянин. Подросток и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражи, угрозу убийством и многочисленные драки, состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. В результате профилактической работы инспекторов молодой человек перестал совершать преступления, закончил 9 классов и поступил в техникум. Но затем снова стал общаться с людьми, ведущими антиобщественный образ жизни, и злоупотреблять алкоголем. В состоянии опьянения он попытался вынести из магазина бутылку спиртного. Был задержан «по горячим следам» и помещён в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Но оказавшись на свободе, подросток вновь стал подозреваемым в краже. Ночью он разбил стекло в булочной и похитил почти 50 тысяч рублей из кассы. Большую часть денег злоумышленник потратил на покупку телефона, несколько купюр потерял. Когда за ним пришли сотрудники полиции, выдал только оставшиеся 3 тысячи рублей. Установить причастность юного курянина к краже удалось благодаря записям с уличных камер видеонаблюдения. Так как подозреваемому ещё нет 18 лет, в качестве наказания к нему может быть применена принудительная изоляция в спецучреждении для несовершеннолетних. Собранные полицейскими материалы об общественно опасных деяниях подростка переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.



