«Авангард» на "Трудовых резервах" принимает «Химки»

Сегодня «Авангард» проведет предпоследний домашний матч года. В 22-м туре Футбольной национальной лиги подопечные Игоря Беляева примут подмосковный клуб «Химки». В матче первого круга на выезде сине-белые уступили со счётом 1:3. Сейчас курская команда с 36 очками входит в тройку лидеров ФНЛ. Подмосковный клуб, набрав 27 баллов, располагается на 13-м месте. Начало сегодняшней встречи в 19 часов на стадионе "Трудовые резервы".

Ранее руководство "Авангарда" анонсировало, что болельщиков на встрече с "Химками" будут бесплатно кормить солдатской кашей и поить горячим чаем.