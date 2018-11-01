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    «Авангард» на "Трудовых резервах" принимает «Химки»

    Сегодня, 08:10
    «Авангард» на
    Сегодня «Авангард» проведет предпоследний домашний матч года. В 22-м туре Футбольной национальной лиги подопечные Игоря Беляева примут подмосковный клуб «Химки». В матче первого круга на выезде сине-белые уступили со счётом 1:3. Сейчас курская команда с 36 очками входит в тройку лидеров ФНЛ. Подмосковный клуб, набрав 27 баллов, располагается на 13-м месте. Начало сегодняшней встречи в 19 часов на стадионе "Трудовые резервы". 
    Ранее руководство "Авангарда" анонсировало, что болельщиков на встрече с "Химками" будут бесплатно кормить солдатской кашей и поить горячим чаем. 

     

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