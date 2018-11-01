Управляющую компанию оштрафовали за отсутствие договора с газовиками

В Курске прокурорская проверка выявила нарушения законодательства при эксплуатации газового оборудования в жилых домах. По данным надзорного ведомства, руководитель одной из управляющих компаний не заключил договоры с газовиками на обслуживание 4-х многоквартирных домов. Так как за состоянием газового оборудования никто не следил, это создавало угрозу возникновения ЧС, а также жизни и здоровью жильцов. Мировой судья привлек директора управляющей компании к административной ответственности в виде штрафа. Ему пришлось заплатить 25 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры управляющая компания заключила необходимый договор на техобслуживание газового оборудования.



