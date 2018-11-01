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    После ремонта включен 3-й энергоблок Курской АЭС

    Вчера, 16:56
    После ремонта включен 3-й энергоблок Курской АЭС
    Как сообщает Управление информации и общественных связей Курской АЭС, 10 ноября энергоблок № 3 включен в сеть после планового среднего ремонта. В 20:35 произошло включение в сеть турбогенератора №5 (ТГ-5), ранее в 7:50 9 ноября включен турбогенератор №6 (ТГ-6). К настоящему времени энергоблок работает на полной мощности.
    Ремонтные работы энергоблока № 3 были начаты 1 сентября 2018 г. в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании. Согласно программе на энергоблоке проведен регламентный объем текущего ремонта оборудования, выполнен внутриреакторный контроль графитовой кладки.
    Включение энергоблока выполнено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.
    В настоящее время все четыре энергоблока Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.
    Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

     

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