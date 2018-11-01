Работники Курскэнерго посетили православный мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь города Осташков

Работники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго», участвующие в учениях ПАО «Россети» по организации взаимодействия и устранению нарушений на электросетевых объектах Тверской области, посетили мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь - православную святыню России.

Крупнейший духовный и культурный центр расположен на острове посреди озера Селигер, недалеко от города Осташков Тверской области. Для курских энергетиков провели обзорную экскурсию по святой обители, где они познакомились с жизнью и историей монастыря. Помимо этого сотрудники Курскэнерго поднялись на круговую смотровую площадку колокольни, чтобы полюбоваться панорамным видом на озеро Селигер, монастырские храмы и строения.

«Очень важно, что в череде непростых рабочих будней нам удалось побывать в таком особенном месте. Здесь можно отдохнуть душой, отвлечься, набраться сил для дальнейшей работы», - поделился впечатлениями Евгений Орлов, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Центрального РЭС филиала «Курскэнерго».



