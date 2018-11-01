Вечером 13 ноября в Курске не разъехались "пятёрка" и "Фольксваген". По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в седьмом часу возле дома № 70/8 по улице Карла Маркса, на перекрестке улиц Кавказская и Школьная. 18-летний водитель ВАЗа двигался по Кавказской от улицы Карла Маркса к Пучковке, на перекрестке не удалось избежать столкновения с автомобилем «Фольксваген Мультивен», который ехал по Школьной со стороны Кавказской в направлении проспекта Победы. В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка отечественной легковушки, ее с перелом носа доставили в больницу.







