Лучшим водолазом Курской области стал житель Льгова

В Курской области подвели итоги конкурса профмастерства «Лучший водолаз». Этого звания удостоен начальник группы водолазных и спасательных работ АСС Курской области из Льгова Сергей Сальников - сообщили в МЧС. После службы в армии он вернулся в родной Льгов. Узнал, что на водолазную станцию требуются водолазы. Решил попробовать, хотя никакого опыта в этой области не было. Прошел обучение, и вот уже 25 лет на службе. За годы работы Сергей Сальников спас немало жизней. Как-то пришлось спасать провалившегося под лед рыбака. Любители зимней рыбалки перебазировались на берег — лед уже был некрепкий. Но нашелся смельчак, решивший пересечь речку. Результат – провал под лед. Своими силами вытащить товарища рыбаки не смогли. Вызвали водолазов. Пришлось более 150 метров ползти по хрупкому льду, доставать бедолагу и тащить его за собой на берег. «Это очень непростая работа. Порой счет идет на секунды и на кону – жизнь человека, — признается Сергей Анатольевич. — Часто пострадавший сильно испуган и не всегда контролирует свои действия. Хватают за шею, плечи, голову, топят. Поэтому в нашем деле важны и физическая, и психологическая подготовка».



