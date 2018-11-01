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    Россельхознадзор оштрафовал «Курское молоко» на 100 тысяч рублей за фальсификат

    Сегодня, 13:07
    Россельхознадзор оштрафовал «Курское молоко» на 100 тысяч рублей за фальсификат
    Россельхознадзор оштрафовал «Курское молоко» на 100 тысяч рублей за фальсификат. Ранее проверка ведомства показала, что порядка трети молочной продукции, которую поставляют в учреждения бюджетной сферы, являются фальсификатом, производители нарушили целый ряд требований. Так, при исследовании масла крестьянского сладко-сливочного «Белая слобода» с массовой долей жира (далее - м.д.ж.) 72,5%, творога рассыпчатого под торговой маркой «Куряночка» с м.д.ж. 9 %, сметаны под торговой маркой «Куряночка» с м.д.ж. 20% были выявлены признаки фальсификации продукции жирами немолочного происхождения.
    Решением Арбитражного суда Курской области ООО «Курское молоко» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в 100 000 рублей. 

     

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