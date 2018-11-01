Россельхознадзор оштрафовал «Курское молоко» на 100 тысяч рублей за фальсификат. Ранее проверка ведомства показала, что порядка трети молочной продукции, которую поставляют в учреждения бюджетной сферы, являются фальсификатом, производители нарушили целый ряд требований. Так, при исследовании масла крестьянского сладко-сливочного «Белая слобода» с массовой долей жира (далее - м.д.ж.) 72,5%, творога рассыпчатого под торговой маркой «Куряночка» с м.д.ж. 9 %, сметаны под торговой маркой «Куряночка» с м.д.ж. 20% были выявлены признаки фальсификации продукции жирами немолочного происхождения.

Решением Арбитражного суда Курской области ООО «Курское молоко» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в 100 000 рублей.



