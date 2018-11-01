Волонтеры создают будки для бездомных животных

В Курске волонтеры зоозащитной организации начали строить жилье для бездомных животных. Нашли спонсоров на лесопилке, те выделили кубометр леса, чтобы спасти хотя бы несколько собак. Из досок, пенопласта и фанеры добровольцы собрали 10 будок. Такую же акцию проводили год назад. Тогда полтора десятка собачьих домиков разошлись по частным дворам. Пристраивая животное к новым хозяевам, волонтеры в качестве бонуса вручали свои изделия. Участники организации «Право жить» готовы отдать часть построенных убежищ в пункт передержки, что находится на полигоне в Чаплыгино.

По материалам ГТРК "Курск"



