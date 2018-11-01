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    Старовойт призвал курских аграриев повышать показатели

    Сегодня, 14:37
    Старовойт призвал курских аграриев повышать показатели
    Сегодня врио губернатора Курской области Роман Старовойт побывал с рабочей поездкой в Дмитриевском районе. Там он провел совещание, посвященное актуальным задачам регионального АПК. Роман Старовойт подчеркнул, что в Курской области хорошая динамика в развитии данной сферы, но показатели можно сделать еще выше. В частности, производство зерна планируют довести до показателей свыше 6 миллионов тонн в год, сахарной свеклы — до 5 миллионов тонн.
    Также Роман Старовойт осмотрел предприятие, расположенное в селе Генеральшино, пообщался со студентами сельхозтехникума и возложил цветы к памятнику легендарной партизанке Вере Терещенко. Во время рабочей поездки глава региона встретился с местными жителями и обсудил с ними некоторые проблемы по благоустройству и ЖКХ. 

     

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