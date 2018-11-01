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    Сосед украл у студента банковскую карту

    Сегодня, 15:15
    Сосед украл у студента банковскую карту
    В Сеймском округе раскрыли кражу денег с банковской карты 19-летнего студента курского техникума. Пропажу кредитки потерпевший обнаружил спустя время, когда получил сообщение о средств 6 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что карту похитил сосед по этажу и однокашник. Знакомый, зайдя в гости, заметил спрятанную карту и прикрепленный к ней пин-код. Деньги обналичил спустя несколько дней и сразу был установлен. Он обещает вернуть похищенные средства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

     

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