Сосед украл у студента банковскую карту

В Сеймском округе раскрыли кражу денег с банковской карты 19-летнего студента курского техникума. Пропажу кредитки потерпевший обнаружил спустя время, когда получил сообщение о средств 6 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что карту похитил сосед по этажу и однокашник. Знакомый, зайдя в гости, заметил спрятанную карту и прикрепленный к ней пин-код. Деньги обналичил спустя несколько дней и сразу был установлен. Он обещает вернуть похищенные средства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



