Пьяный пенсионер ограбил магазин

В Пристенском районе по «горячим» следам задержали подозреваемого в разбое. Вечером перед закрытием в магазин зашел мужчина и, угрожая ножом, потребовал деньги. Однако средства из кассы уже сдали, поэтому мужчина решил взять первое, что попалось под руки. Это оказалась коробка конфет. После этого он сбежал. Случившееся попало в объектив камер видеонаблюдения. 62-летнего злоумышленника задержали недалеко от места преступления. Он был пьян, этим мужчина и объяснил желание совершить хищение. У него изъяли нож и украденное из магазина. По факту разбоя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.