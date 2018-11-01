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    Причиной коммунальной аварии на Северо-Западе стал экскаватор

    Сегодня, 17:21
    Причиной коммунальной аварии на Северо-Западе стал экскаватор
    Авария на водоводе в Северо-Западном микрорайоне ликвидируется. Там работает бригада и спецтехника «Курскводоканала». Сейчас поврежденный участок водовода отключается, из-за этого у жителей Северо-Запада и частично улицы 50 лет Октября возникли перебои с водоснабжением. В "Курских электрических сетях" сообщили, что нет необходимости в отключении трансформаторной подстанции, находящейся в непосредственной близости с местом аварии. Повреждение водовода на проспекте Хрущева произошло при засыпке коллектора: экскаватор зацепил ковшом колодец. По словам замгубернатора Курской области Михаила Горбунова, сейчас  из колодца откачивают воду, чтобы выяснить характер повреждения трубопроводной сети. Если устранить аварию в кратчайшие сроки не удастся, организуют подвоз воды жителям. В случае необходимости работы по восстановлению водоснабжения продолжатся и ночью - пообещал Горбунов.

    фото АВТОКАДР_46 ДТП

     

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