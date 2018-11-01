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    Возвращение информационных табло на остановках Курска под вопросом

    Сегодня, 12:02
    Возвращение информационных табло на остановках Курска под вопросом
    В администрации Курска рассказали, куда исчезли с остановок общественного транспорта информационные табло. Как пояснила "Городским известиям" директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска Надежда Пупко, информационные табло были демонтированы. Их ставили за счет инвестора. "Фирма, которая их устанавливала, занималась рекламой: 30 секунд куряне видели расписание, 30 секунд – рекламный ролик. Но в какой-то момент инвестору стало невыгодно содержать табло, он их убрал", - сообщила Надежда Пупко. В мэрии Курска готовы вернуть на остановки информационные табло. Однако денег на это в бюджете нет, а нового инвестора найти пока не удалось. 

     

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