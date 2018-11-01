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    Александр Михайлов получил мандат Курской облдумы

    Сегодня, 12:06
    Александр Михайлов получил мандат Курской облдумы
    Политсовет регионального отделения «ЕР» решил передать депутатский мандат гендиректора «Металлоинвеста» Андрея Варичева, который на минувшей недели от него отказался, бывшему главе региона Александру Михайлову, числящемуся в списке зарегистрированных кандидатов на выборах в 2016 году. На очереди одобрение этого решения генеральным советом партии. Место депутата областной думы не является целью Михайлова. После получения мандата он намерен попасть в Совет Федерации. Для этого своим креслом в Совете Федерации должен пожертвовать сенатор Виталий Богданов. Если он сложит свои полномочия, врио губернатора Старовойт сможет направить на его место депутата из Курской облдумы. 

     

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