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    В Курской области составят свою Книгу рекордов

    Сегодня, 12:22
    В Курской области составят свою Книгу рекордов
    Отделение Русского географического общества предложило составить Книгу рекордов Курского края. В рамках конкурса «Наш Курский соловьиный край — России малая частица!» жителей призывают поучаствовать в составлении Книги рекордов. В ней будет собрана информация о самом глубоком озере, самых древних ремеслах региона, самых высоких точках или самых многодетных семьях. Тех, кто пришлет самые интересные, глубокие, неожиданные, яркие работы, отражающие самые выдающиеся особенности Курской области, её отличие от других регионов России, получат дипломы и подарки - обещают организаторы. 
    Все заявки необходимо отправлять на специальный информационный портал «Наш Курский соловьиный край — России малая частица». Итоги акции подведут 12 декабря.

     

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