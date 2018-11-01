В Курске у шестерых наркодилеров нашли почти килограмм героина

В Курске полицейские при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали шестерых подозреваемых в сбыте наркотиков в крупном размере. Оперативники получили информацию, что уроженцы среднеазиатской республики на арендованном автомобиле приедут из Москвы в наш город для распространения наркотиков путем тайников-закладок. Уже расфасованный героин спрятали под обшивкой в багажнике машины. Раскладывали порции, выбрасывая их из окна движущегося автомобиля. Двоих подозреваемых задержали при доставке запрещенных веществ в Курск. При них изъяли почти килограмм героина. Еще четверо злоумышленников были установлены в ходе следствия. Троих задержали, когда они прибыли в Курскую область, еще одного - в Иваново. Его тоже доставили в Курск. Подозреваемые сознались в содеянном. Тайники-закладки уже изъяли. Все шестеро находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело. Им грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.







