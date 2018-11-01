поиск по сайту
 

    В Курске у шестерых наркодилеров нашли почти килограмм героина

    Сегодня, 13:10
    В Курске у шестерых наркодилеров нашли почти килограмм героина
    В Курске полицейские при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали шестерых подозреваемых в сбыте наркотиков в крупном размере. Оперативники получили информацию, что уроженцы среднеазиатской республики на арендованном автомобиле приедут из Москвы в наш город для распространения наркотиков путем тайников-закладок. Уже расфасованный героин спрятали под обшивкой в багажнике машины. Раскладывали порции, выбрасывая их из окна движущегося автомобиля. Двоих подозреваемых задержали при доставке запрещенных веществ в Курск. При них изъяли почти килограмм героина. Еще четверо злоумышленников были установлены в ходе следствия. Троих задержали, когда они прибыли в Курскую область, еще одного - в Иваново. Его тоже доставили в Курск. Подозреваемые сознались в содеянном. Тайники-закладки уже изъяли. Все шестеро находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело. Им грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама