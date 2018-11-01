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    «Курскводоканал» отчитался о ликвидации коммунальной аварии на проспекте Хрущева

    Вчера, 17:39
    «Курскводоканал» отчитался о ликвидации коммунальной аварии на проспекте Хрущева
    «Курскводоканал» отчитался о ликвидации коммунальной аварии на проспекте Хрущева. Холодное водоснабжение потребителей Северо-Западного микрорайона восстановлено в полном объеме. Однако земляные работы еще продолжаются. Напомним, 14 ноября при земляных работах была повреждена водопроводная сеть. Затопленными оказались территории у ГСК и многоэтажек. В окрестных домах отключили воду. Поэтому сегодня утром на месте ЧП организовали подвоз питьевой воды. Убытки от произошедшего подсчитывают владельцы близлежащих гаражей. Их интересует, кто возместит ущерб.

     

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