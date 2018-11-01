«Курскводоканал» отчитался о ликвидации коммунальной аварии на проспекте Хрущева. Холодное водоснабжение потребителей Северо-Западного микрорайона восстановлено в полном объеме. Однако земляные работы еще продолжаются. Напомним, 14 ноября при земляных работах была повреждена водопроводная сеть. Затопленными оказались территории у ГСК и многоэтажек. В окрестных домах отключили воду. Поэтому сегодня утром на месте ЧП организовали подвоз питьевой воды. Убытки от произошедшего подсчитывают владельцы близлежащих гаражей. Их интересует, кто возместит ущерб.