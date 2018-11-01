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    В Курске подорожали овощи и сахар

    Сегодня, 08:13
    В Курске подорожали овощи и сахар
    Об очередном изменении потребительских цен сообщает Курскстат. По данным ведомства, за последний месяц цены на продовольственные товары увеличились на 0.9%. Свежие огурцы подорожали более чем на 17 рублей, помидоры — на 10 рублей. Почти на 13 рублей стали дороже апельсины. На 13% увеличились цены на сахар — продукт, которым регион снабжает почти всю Россию. Кроме того, на 8.5% подорожали яйца. Среди продуктов, цены на которые за последний месяц снизились, — лимоны (они стали дешевле на 16 рублей), груши (на 8 рублей) и яблоки (на 7 рублей).

     

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