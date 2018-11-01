В ДТП пострадала четырёхмесячная девочка, которую перевозили без детского кресла. Авария с участием двух «Логанов» произошла около 15 часов 15 ноября на улице Энгельса в Курске. Как рассказал старший инспектор по пропаганде городского отдела ГИБДД Александр Мальцев, 23-летний таксист на «Рено Логан» ехал со стороны проспекта Кулакова в направлении Сумской. Напротив дома №138 по улице Энгельса при перестроении из среднего ряда в правый он допустил столкновение с другим автомобилем «Рено Логан» под управлением 27-летнего водителя, который двигался в правом ряду в попутном направлении. Пострадали пассажиры такси: 28-летняя девушка и ее четырехмесячная дочь. Ребенка пришлось госпитализировать. В ГИБДД отметили, что ребенок перевозился без использования детского удерживающего устройства.



