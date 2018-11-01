Приставы помогли поймать курянина с пакетом наркотиков

Судебные приставы выявили жителя Курска, у которого на хранении находились наркотические вещества. Сотрудники ведомства приехали в Северо-Западный микрорайон. Возле дома должника они увидели мужчину, который пытался спрятать пакет с белым веществом неизвестного происхождения. Информацию сразу передали полиции. Курянина задержали. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств».