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    Приставы помогли поймать курянина с пакетом наркотиков

    Сегодня, 11:48
    Приставы помогли поймать курянина с пакетом наркотиков
    Судебные приставы выявили жителя Курска, у которого на хранении находились наркотические вещества. Сотрудники ведомства приехали в Северо-Западный микрорайон. Возле дома должника они увидели мужчину, который пытался спрятать пакет с белым веществом неизвестного происхождения. Информацию сразу передали полиции. Курянина задержали. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств».

     

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