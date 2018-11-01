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    В Глушковском районе Старовойт вручил ключи от машин лучшим сотрудникам АПК

    Сегодня, 12:10
    В Глушковском районе Старовойт вручил ключи от машин лучшим сотрудникам АПК
    Врио губернатора продолжает знакомство с Курской областью. 15 ноября Роман Старовойт побывал с рабочим визитом в Глушковском районе. Там ему показали местный тепличный комплекс и многопрофильную аграрную производственную площадку. Итоги сельскохозяйственного года Роман Старовойт подвел на встрече с аграриями в Глушковском доме культуры. Глава региона подчеркнул, что по производству зерна, сахарной свёклы и мяса Курская область находится на лидирующих позициях не только в ЦФО, но и в целом по стране. Лучшим сотрудникам сферы АПК вручили ключи от новых автомобилей. Помимо этого,  селяне задавали Старовойту вопросы, касающиеся мер господдержки, благоустройства, газификации, строительства школ и дорог. Все эти вопросы врио губернатора Курской области взял под личный контроль.

     

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