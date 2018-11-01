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    В Курске около остановок не хватает около 160 дорожных знаков

    Сегодня, 13:16
    В Курске около остановок не хватает около 160 дорожных знаков
    Активисты ОНФ проверили в Курске наличие дорожных знаков, которые в соответствии с ГОСТом должны быть около остановок. Общественники осмотрели более 140 остановочных комплексов и выявили отсутствие почти 160 необходимых знаков, оповещающих об остановках автобусов, троллейбусов и трамваев. Также активисты отметили, что существует системная проблема с отсутствием защитного ограждения остановочных павильонов, козырьков, твердого покрытия на остановках и подходах к ним. Кроме того, лишь перед небольшим количеством остановок есть горизонтальная желтая разметка, которая дисциплинирует водителей и пассажиров. По итогам мониторинга направлено обращение в администрацию Курска с предложением привести в порядок городские остановки.

     

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