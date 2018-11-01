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    В Фатеже открыли обновленный кинотеатр «Комета»

    Сегодня, 14:22
    В Фатеже открыли обновленный кинотеатр «Комета»
    В Фатеже открыли обновленный кинотеатр «Комета». Здесь появился лазерный проектор, серебряный экран для 3D-проекции, комплект звукового окружения Dolby Surround, новые удобные кресла и полностью отремонтированный кинозал. После открытия кинотеатра состоялся показ военной драмы «Несокрушимый». Фатежская «Комета» вошла в программу поддержки кинотеатров в городах с населением до 500 тысяч жителей. На модернизацию каждого кинозала Фондом кино выделено 5 миллионов рублей. В рамках данной программы до 15 декабря переоснастят 10 кинотеатров Курской области. Три из них уже готовы, помимо «Кометы», это кинотеатры «Мир» в Курске и «Юбилейный» в Медвенке. 
    По информации «Курскоблкиновидеофонда»

     

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