В драмтеатре покажут мультфильм «Два хвоста»

18 ноября в Курском драмтеатре в рамках проекта «Кино в театре» покажут мультфильм «Два хвоста». Эта анимационная лента рассказывает о смелых друзьях — Коте Максе и Бобре Бобе. Им приходится спасать Землю от инопланетных охотников, которые коллекционируют животных для космического зоопарка. Курский кинофонд в этот же день организует тематическое мероприятие «Добрые друзья». В фойе драмтеатра зрителей будет встречать фотовыставка, посвященная животным. Также для детей проведут мастер-классы - их научат создавать зверей из соленого теста и бумаги, рисовать на воде. Начало в воскресенье в полдень.