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    В драмтеатре покажут мультфильм «Два хвоста»

    Сегодня, 08:09
    В драмтеатре покажут мультфильм «Два хвоста»
    18 ноября в Курском драмтеатре в рамках проекта «Кино в театре» покажут мультфильм «Два хвоста». Эта анимационная лента рассказывает о смелых друзьях — Коте Максе и Бобре Бобе. Им приходится спасать Землю от инопланетных охотников, которые коллекционируют животных для космического зоопарка. Курский кинофонд в этот же день организует тематическое мероприятие «Добрые друзья». В фойе драмтеатра зрителей будет встречать фотовыставка, посвященная животным. Также для детей проведут мастер-классы - их научат создавать зверей из соленого теста и бумаги, рисовать на воде. Начало в воскресенье в полдень. 

     

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