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    Курские волейболистки начинают новый сезон в высшей лиге "А"

    Сегодня, 14:51
    Курские волейболистки начинают новый сезон в высшей лиге
    В эти выходные в спорткомплексе Юго-западного госуниверситета стартуют игры чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Хозяйки площадки – клубу «ЮЗГУ-Атом» — померятся силами с одной из сильнейших команд турнира — «Северянкой» из Череповца. Начало встреч в субботу и воскресенье в 17 часов. По итогам сезона-2017/18 курянки были третьими в высшей лиге «А», соперницы уверенно заняли 1-е место. В этом сезоне «Северянка» успела провести 2 тура, одержав 3 победы в 4 играх и с 8 очками расположившись на 4-м месте. Для курянок домашний тур является стартовым. Перед нашими волейболистками на этот сезон поставили задачу завоевать право выступать в сильнейшей лиге страны – Суперлиге.

     

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