Курские студенты сдали 70 литров крови

В Юго-Западном госуниверситете провели акцию День донора. Вуз посетила мобильная станция переливания крови. В течение двух дней молодые активисты общими усилиями сдали более 150 единиц донорской крови, что составляет приблизительно 70 литров крови. Но желающих стать донором оказалось намного больше. Порядка 80 человек сдадут кровь на следующей неделе. Во вторник, среду и четверг для студентов организуют «зеленый коридор» в Курской областной клинической станции переливания крови. Отправятся они туда централизованно на автобусе.



