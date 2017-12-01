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    На уплату налогов у курян остались две недели

    Сегодня, 08:04
    На уплату налогов у курян остались две недели
    Осталось две недели для уплаты имущественных налогов за 2017 год. Куряне должны заплатить налог на имущество, землю и транспорт не позднее 3 декабря. Чтобы каждый успел решить возникающие у него вопросы, налоговые инспекции региона работают в особом режиме. Куряне могут обратиться в ведомство по вторникам и четвергам с 9 утра до 8 вечера, а каждую 2-ю и 4-ю субботу месяца — с 10 до 15 часов.
    Получить информацию по вопросам имущественных налогов жители региона могут по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22.
    9 и 10 ноября в налоговых инспекциях Курской области прошли всероссийские Дни открытых дверей. Почти 4,5 тысячи налогоплательщиков обратились к сотрудникам налоговой службы с вопросами о порядке расчета и уплате имущественных налогов.

     

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