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    В Курске устроили турнир среди дворовых футболистов «Уличный красава»

    Сегодня, 15:56
    В Курске устроили турнир среди дворовых футболистов «Уличный красава»
    Курская область участвует во Всероссийской футбольной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава». В регионе прошли муниципальные отборочные игры. В них участвовали юноши в двух возрастных категориях 14-15 и 16-17 лет. Дворовые футболисты борются не только за звание лучшей команды, но и главный приз – сертификат на оборудование футбольной площадки. Победитель регионального этапа акции «Уличный красава» определится 17 и 18 ноября на стадионе «Олимп». 

     

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