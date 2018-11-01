В Курске устроили турнир среди дворовых футболистов «Уличный красава»

Курская область участвует во Всероссийской футбольной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава». В регионе прошли муниципальные отборочные игры. В них участвовали юноши в двух возрастных категориях 14-15 и 16-17 лет. Дворовые футболисты борются не только за звание лучшей команды, но и главный приз – сертификат на оборудование футбольной площадки. Победитель регионального этапа акции «Уличный красава» определится 17 и 18 ноября на стадионе «Олимп».



