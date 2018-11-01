"Гастролёр" из Тамбова обокрал квартиру курянина

Полиция Курска раскрыла квартирную кражу. Потерпевший в доме постоянно не проживал, так как там шел ремонт. Он обнаружил, что из жилья пропали инструменты и другое имущество. Оперативники вскоре установили подозреваемого, им оказался 21-летний житель Тамбовской области. Он проник в жилище, повредив окно. Квартиру он выбрал, убедившись, что там никто не живет. Злоумышленника уже задержали. На него завели уголовному делу. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Похищенное изъяли, его вернут законному владельцу.