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    "Гастролёр" из Тамбова обокрал квартиру курянина

    Сегодня, 16:12
    Полиция Курска раскрыла квартирную кражу. Потерпевший в доме постоянно не проживал, так как там шел ремонт. Он обнаружил, что из жилья пропали инструменты и другое имущество. Оперативники вскоре установили подозреваемого, им оказался 21-летний житель Тамбовской области. Он проник в жилище, повредив окно. Квартиру он выбрал, убедившись, что там никто не живет. Злоумышленника уже задержали. На него завели уголовному делу. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Похищенное изъяли, его вернут законному владельцу.

     

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