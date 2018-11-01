В Курске комитет ЖКХ судится с Фондом капремонта

Комитет ЖКХ Курска обратился в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением о взыскании с Фонда капремонта почти 14,5 миллионов рублей. Как пояснил председатель комитета ЖКХ Сергей Цуканов, фонд ежемесячно выставляет счета по взносам с указанием адреса каждого помещения, находящегося в муниципальной собственности. Комитет сверяет их с реестром муниципального имущества и производит оплату. Цуканов отметил, что задолженность города за 2016 и 2017 год в сумме более 29 миллионов рублей погашена в полном объеме. В этом году оплата взносов на капремонт, по его словам, осуществлялась в текущем порядке — по мере проверки и согласования выставленных счетов и выделения денег из бюджета города.

- В то же время, как показывает практика, в расчетах, представляемых фондом ежемесячно на оплату, не учитываются результаты пообъектной проверки и из месяца в месяц в них указывается неактуальная информация. Эти разногласия фонд пытается разрешить в Арбитражном суде. И он неоднократно указывал фонду, что его требования по оплате счетов в части помещений, выбывших из реестра муниципальной собственности, являются необоснованными, — отметил Сергей Цуканов.

Пытаясь решить проблему, в мэрии провели рабочее совещание с участием представителей фонда.

- В целях актуализации реестра собственников квартир фонду оказана помощь в получении информации о собственниках жилых помещений, — сказал Сергей Михайлович. Он выразил надежду, что в будущем ни одной из сторон не придется прибегать к помощи суда.