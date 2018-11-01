Сегодня в Курске состоится финальный концерт «Джазовой провинции». Закрытие фестиваля посвятят 120-летию со дня рождения знаменитого американского композитора Джорджа Гершвина. На сцену концертного зала «Свиридовский» выйдут Леонид Винцкевич и ансамбль «Новое искусство», вокалистки Ксения Коробкова и Моника Томас, один из лучших молодежных биг-бэндов Москвы под руководством Петра Востокова и питерский квартет Константина Хазановича. В исполнении этих джазменов прозвучат лучшие произведения Гершвина, возможно, в том числе его самая узнаваемая мелодия "Summertime", которая была написана еще в 1935 году. Начало концерта в 18 часов в концертном зале «Свиридовский».



