поиск по сайту
 

    "Авангард" проиграл чернозёмное дерби в Воронеже

    Сегодня, 11:41
    В воскресенье в 23-м туре Футбольной национальной лиги курский «Авангард» уступил на выезде в Воронеже «Факелу». Чернозёмное дерби закончилось со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. Это поражение не повлияло на положение курян в турнирной таблице. После 23 туров команда Игоря Беляева с 39 очками идёт на третьей строчке. 24 ноября Авангард сыграет дома с фарм-клубом петербургского «Зенита». Этим матчем для курян завершится футбольный 2018 год. На 25 ноября намечена встреча курской команды с болельщиками, а затем наши футболисты уйдут в отпуск.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама