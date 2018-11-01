"Авангард" проиграл чернозёмное дерби в Воронеже

В воскресенье в 23-м туре Футбольной национальной лиги курский «Авангард» уступил на выезде в Воронеже «Факелу». Чернозёмное дерби закончилось со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. Это поражение не повлияло на положение курян в турнирной таблице. После 23 туров команда Игоря Беляева с 39 очками идёт на третьей строчке. 24 ноября Авангард сыграет дома с фарм-клубом петербургского «Зенита». Этим матчем для курян завершится футбольный 2018 год. На 25 ноября намечена встреча курской команды с болельщиками, а затем наши футболисты уйдут в отпуск.