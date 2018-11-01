Лучшие эксперты в сфере этичного хакинга сразились на международном турнире в Москве

Призовой фонд в размере $18 тыс. разыграли команды экспертов в сфере этичного хакинга из России, Венгрии, Польши, Южной Кореи, Украины и Китая в минувшую пятницу. Розыгрыш прошел в рамках финала ежегодных международных соревнований CTFZONE, организованных дочерней компанией Сбербанка Bi.Zone, сообщили в пресс-службе Банка.

Как пояснили в структуре, мероприятие состоялось в рамках Международной конференции по практической кибербезопасности OFFZONE, проходившей в Москве 15-16 ноября. Ее организатором также выступила Bi.Zone.

В отборочном этапе соревнований, которые вот уже несколько лет привлекают участников со всего земного шара, приняли участие более 1 тыс. команд из 50 стран. Однако в финальную часть вышли лишь лучшие 10 команд из России, Венгрии, Польши, Южной Кореи, Украины и Китая.

Чем предстояло финалистам удивить жюри? Как рассказали в Сбербанке, перед ними стояла задача обнаружить в сервисах противников как можно больше слабых мест. Но это – не все. При этом нужно было с максимальной эффективностью отражать кибератаки соперников, которые также искали слабые места.

В результате первое место и $10 тыс. достались российской команде Bushwhackers. «Серебро» и $5 тыс. – опять же, нашим соотечественникам из LC↯BC. «Бронзовые» же награды и $3 тыс. отправились вместе с командой p4 в Польшу.

Конференция OFFZONE проходила в столице 15-16 ноября, ее участниками стали эксперты, исследователи и представители профессионального сообщества по кибербезопасности, в том числе от ESET, Symantec и других компаний с мировым именем, рассказали в Сбербанке. На форуме обсуждались последние разработки в области биометрических технологий, проблемы защиты сети, безопасность финансовой отрасли. Для участников конференции организовывали различные хакатоны, конкурсы, квесты.

Bi.Zone – визионер российского рынка кибербезопасности, предлагающий услуги по защите активов и репутации бизнеса в интернете, основанные на киберразведке и постоянном мониторинге информационных потоков в публичных и теневых сегментах киберпространства. Начиная с 2016 г., компания ведет активную международную деятельность по борьбе с организованной киберпреступностью по всему миру.







