В Обоянском районе в пожаре погибли двое мужчин

В селе Косиново Обоянского района пожар унес две человеческие жизни. Трагедия произошла в четвертом часу ночи 18 ноября. Прибывшие по тревожному вызову пожарные за несколько минут полностью справились с пламенем. В частном доме оказались повреждены стены, обрушилась кровля. При разборе завалов обнаружили тела двух мужчин - 51-летнего хозяина дома и его 55-летнего родственника. Следственный комитет начал проверку по факту гибели курян. По предварительной информации, родственники в последние несколько дней совместно употребляли спиртное. В состоянии алкогольного опьянения мужчины допустили неосторожное обращение с огнем, в результате которого в месте расположения печи образовался очаг пожара. Смерть наступила от отравления продуктами горения - уточнили в СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



