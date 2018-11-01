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    В Обоянском районе в пожаре погибли двое мужчин

    Сегодня, 11:51
    В Обоянском районе в пожаре погибли двое мужчин
    В селе Косиново Обоянского района пожар унес две человеческие жизни. Трагедия произошла в четвертом часу ночи 18 ноября. Прибывшие по тревожному вызову пожарные за несколько минут полностью справились с пламенем. В частном доме оказались повреждены стены, обрушилась кровля. При разборе завалов обнаружили тела двух мужчин - 51-летнего хозяина дома и его 55-летнего родственника. Следственный комитет начал проверку по факту гибели курян. По предварительной информации, родственники в последние несколько дней совместно употребляли спиртное. В состоянии алкогольного опьянения мужчины допустили неосторожное обращение с огнем, в результате которого в месте расположения печи образовался очаг пожара. Смерть наступила от отравления продуктами горения - уточнили в СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

     

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