Курские волейболистки начали сезон с двух поражений

Курские волейболистки начали новый сезон в чемпионате России с двух поражений. В минувшие выходные бронзовый призер женской высшей лиги «А» клуб «ЮЗГУ-Атом» дважды уступил чемпионкам прошлого сезона — «Северянке» из Череповца. В субботу «Северянка» оказалась сильнее со счетом 3:0. Воскресная встреча завершилась с тем же счетом. Впереди у «ЮЗГУ-Атом» один из самых сложных выездов. 24 и 25 ноября курянки сыграют во Владивостоке с вице-чемпионом прошлого сезона «Приморочкой».