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    Курские волейболистки начали сезон с двух поражений

    Сегодня, 12:02
    Курские волейболистки начали сезон с двух поражений
    Курские волейболистки начали новый сезон в чемпионате России с двух поражений. В минувшие выходные бронзовый призер женской высшей лиги «А» клуб «ЮЗГУ-Атом» дважды уступил чемпионкам прошлого сезона — «Северянке» из Череповца. В субботу «Северянка» оказалась сильнее со счетом 3:0. Воскресная встреча завершилась с тем же счетом. Впереди у «ЮЗГУ-Атом» один из самых сложных выездов. 24 и 25 ноября курянки сыграют во Владивостоке с вице-чемпионом прошлого сезона «Приморочкой».

     

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